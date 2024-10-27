المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان

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الوكيل الإخباري- قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بمسيرات هدفا حيويا في الجولان المحتل. اضافة اعلان





وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة تسفي في الجولان الجنوبي سقطا في مناطق مفتوحة.