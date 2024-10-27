 
الأحد 2024-10-27 12:50 ص
 

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في الجولان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 27-10-2024 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بمسيرات هدفا حيويا في الجولان المحتل.اضافة اعلان


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة تسفي في الجولان الجنوبي سقطا في مناطق مفتوحة.
 
gnews

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