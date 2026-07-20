الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة

واستقبل الملك قبيل الظهر الرئيس السابق لبلدية منطقة مانشستر الكبرى، ترافقه زوجته الهولندية الأصل ماري فرانس فان هيل. ويتوجه بورنم بعد ذلك إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت، حيث سيخلف كير ستارمر، ويصبح رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز منذ جلوسه على العرش في أيلول 2022.
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