الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة

الوكيل الإخباري- عيّن الملك تشارلز الثالث الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بورنم الاثنين رئيسا للحكومة البريطانية وكلّفه بتشكيلها، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

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