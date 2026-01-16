الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض

07:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761195 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي، الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يجري اليوم فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. اضافة اعلان



ولم يتم تحديد طبيعة الفحوصات أو تقديم تفاصيل أخرى.

تم نسخ الرابط





