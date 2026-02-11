الملك سلمان يوجه رسالة هامة للشعب السعودي

وتأتي الدعوة في ظل قلة الأمطار التي تشهدها مناطق في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
ولم تشهد معظم مناطق المملكة هطول المطر، بينما اعتادت مناطق أخرى مرتفعة وجبلية على الأمطار بانتظام طوال فصل الشتاء، مثل الطائف وعسير جنوب غربي السعودية.
وتشكل مياه الأمطار في السعودية مصدرًا مهمًا لتنمية المياه الجوفية وتعويض المستنزف منها.
وعملت الحكومة السعودية على بناء مجموعة من السدود بهدف حجز مياه الأمطار لاستخدامها في أغراض الري والشرب بعد تكريرها.
وتعتمد السعودية أساسًا للحصول على مياه الشرب على تحلية مياه البحر المالحة، كما تعتمد في الري على مصادر المياه الجوفية، وتسهم مياه الأمطار في توفير كميات إضافية إلى هذين المصدرين.
وصلاة الاستسقاء يؤديها المسلمون اقتداءً بسنة النبي الكريم محمد، عليه الصلاة والسلام، حينما يتأخر نزول المطر، حيث يتوافدون إلى المساجد والساحات العامة.
روسيا اليوم
-
