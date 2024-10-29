المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا

الوكيل الإخباري- قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة انه لا يوجد بديل حاليا للأونروا في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.

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وأضافت ان على إسرائيل أن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانية وأن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصة الشمال.