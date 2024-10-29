 
الثلاثاء 2024-10-29 08:13 م
 

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 07:13 م

الوكيل الإخباري-   قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة انه لا يوجد بديل حاليا للأونروا في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.

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وأضافت ان على إسرائيل أن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانية وأن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصة الشمال.


وبينت انه يجب دق ناقوس الإنذار حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

 
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