المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا

وأضافت ان على إسرائيل أن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانية وأن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصة الشمال.
وبينت انه يجب دق ناقوس الإنذار حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.
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