 
الأربعاء 2024-12-04 04:49 م
 

الناتو: روسيا تدعم برنامج كوريا النووي مقابل مساندتها عسكرياً

الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته
الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته
الأربعاء، 04-12-2024 03:42 م
الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، إن روسيا "تدعم" البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية مقابل حصولها على أسلحة وجنود من بيونغ يانغ في حربها مع أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل: "يمكن لهذه التطورات أن تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وحتى تهدد الولايات المتحدة".

في سياق آخر، حضّ روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ"تغيير مسار" الحرب فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.

وقال روته بعد اجتماع مع وزراء خارجية الحلف: "علينا تقديم دعم كافٍ (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي".

في سياق آخر، أعلن روته أن الدول الأعضاء في حلف الناتو بحثت الأحداث في سوريا بدون اتخاذ قرارات محددة.

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