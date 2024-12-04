الناتو: روسيا تدعم برنامج كوريا النووي مقابل مساندتها عسكرياً

وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل: "يمكن لهذه التطورات أن تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وحتى تهدد الولايات المتحدة".
في سياق آخر، حضّ روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ"تغيير مسار" الحرب فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.
وقال روته بعد اجتماع مع وزراء خارجية الحلف: "علينا تقديم دعم كافٍ (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي".
في سياق آخر، أعلن روته أن الدول الأعضاء في حلف الناتو بحثت الأحداث في سوريا بدون اتخاذ قرارات محددة.
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