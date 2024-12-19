 
الخميس 2024-12-19 10:23 م
 

النرويج: إسرائيل ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى غزة

وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي
الخميس، 19-12-2024 10:06 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي للجزيرة ان الكرة الآن في ملعب محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعمل الأونروا.

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وبين "يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".


وأضاف "إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة".

 
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