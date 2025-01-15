النرويج تخفض من استقبال اللاجئين الأوكرانيين

الوكيل الإخباري- زادت الحكومة النرويجية من عدد المناطق الآمنة في أوكرانيا، والتي لم يتم اعتبار سكانها لاجئين ولن يحصلوا على مساعدات من الدولة.



جاء ذلك على موقع الحكومة، حيث تمت إضافة عدد من المناطق الأوكرانية بحيث أصبحت جميع المناطق بأوكرانيا آمنة باستثناء المناطق الجنوبية والشرقية وكييف فقط، في الوقت الذي كانت قائمة المناطق الآمنة تشمل المناطق الغربية من أوكرانيا فقط.

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وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ بالنسبة لأولئك الذين قدموا طلباتهم اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.



وكانت النرويج قد أعلنت، نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن توقفها تلقائيا عن توفير اللجوء للمواطنين الأوكرانيين من غرب أوكرانيا. وعلى مدى العامين الماضيين، شددت النرويج تدريجيا شروط اللجوء في محاولة للحد من عدد الوافدين وتشجيع الأوكرانيين على إيجاد عمل.



قبل ذلك، بدأت هنغاريا بطرد اللاجئين الأوكرانيين الذين لم يأتوا من مناطق المواجهة من الملاجئ.