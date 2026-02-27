النقد الدولي يقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليار دولار

11:08 ص

الوكيل الإخباري- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لإقراض أوكرانيا 8,1 مليار دولار مع صرف تمويل فوري لها قدره 1,5 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق الخميس.





ويتوقع بأن يدعم الاتفاق القائم على ترتيبات مدّتها 48 شهرا كييف في وقت تحاول السلطات جاهدة المحافظة على الاقتصاد مستقرا مع دخول الحرب عامها الخامس.



وتوصل موظفو صندوق النقد والسلطات الأوكرانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين على هذا التمويل في تشرين الثاني.



لكن البرنامج كان مشروطا بالحصول على ضمانات تمويل وإقرار ميزانية من بين أمور أخرى.



وأفاد صندوق النقد بأن "الأهداف الشاملة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات تتمثّل في مواصلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين" إضافة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي ستساعد في التعافي بعد الحرب وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا بأن "أوكرانيا وشعبها واجهوا بصمود لافت حربا طويلة ومدمّرة على مدى أكثر من أربع سنوات".





