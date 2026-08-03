النيران تخرج عن السيطرة في واشنطن والسلطات تخلي آلاف السكان

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأميركية أن حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل، وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر. اضافة اعلان





وقد التهمت النيران أكثر من 8.2 أميال مربعة (حوالي 21 كيلومترًا مربعًا) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة، مما أدى إلى استنزاف قدرات الوكالات الاتحادية، وكذلك الوكالات الأمريكية في الولاية، على مكافحتها.



ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.



وفي الوقت نفسه، واصلت فرق الإطفاء، مستخدمةً الجرافات والمروحيات، ولليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلًا مربعًا (حوالي 1360 كيلومترًا مربعًا) من الأراضي العشبية في غرب أيداهو وشرق أوريغون. وتُعد المنطقة موطنًا لمزارع الماشية، وقالت السلطات إن الحريق يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر.



وكان من المتوقع أن يظل الطقس في المنطقة مشمسًا وجافًا حتى وقت متأخر من الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) يوم الأربعاء. ويقول المسؤولون إن الحريق نجم عن الصواعق.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن جودة الهواء في شرق واشنطن، وشرق أوريغون، وغرب ووسط أيداهو، وغرب مونتانا. كما أصدرت تحذيرات من الحرائق لأجزاء من يوتا ومونتانا وغرب نبراسكا، وتحذيرات من الحرارة الشديدة للأجزاء الجنوبية من أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا، إضافة إلى شمال مونتانا.



وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تظل درجة الحرارة العظمى يوم الأحد في سبوكان أقل من 80 درجة فهرنهايت (27 درجة مئوية)، فإنه كان من المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 35 ميلًا في الساعة (56 كيلومترًا في الساعة) و45 ميلًا في الساعة (72 كيلومترًا في الساعة) في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لما ذكره بنجامين كوسيل، مسؤول الإعلام العام لفرق الاستجابة الاتحادية القادمة من كاليفورنيا، والتي استُدعيت مساء السبت للتعامل مع حرائق منطقة سبوكان.



وقال كوسيل: "إن الطقس يعمل ضدنا، والتضاريس تعمل ضدنا أيضًا".



وواصلت عدة حرائق كبرى اشتعالها في مناطق أقل سكانًا شمال غربي سبوكان، بما في ذلك حريق يبعد نحو 80 ميلًا (129 كيلومترًا) عن المدينة، والتهم نحو 210 أميال مربعة (544 كيلومترًا مربعًا).



كما أتى حريق آخر في شرق أوريغون، على بعد نحو 70 ميلًا (113 كيلومترًا) إلى الشمال الغربي، في جبال "ستينكينغ ووتر"، على نحو 336 ميلًا مربعًا (870 كيلومترًا مربعًا).





