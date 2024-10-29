 
الثلاثاء 2024-10-29 09:49 م
 

الهجرة الدولية: الحرب في السودان تسببت بنزوح 14 مليون شخص

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:28 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في السودان تسببت بنزوح أكثر من 14 مليون شخص، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، في أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم لهذا العام.

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وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في مؤتمر صحفي إنه من بين هؤلاء النازحين، هناك 11 مليون نازح داخليا، و3.1 مليون فروا إلى دول مجاورة، مشيرة إلى أن من بين النازحين 200 ألف نزحوا منذ أيلول الماضي.


وأكدت بوب حاجة نصف سكان السودان حاليا إلى مساعدة، لعدم استطاعتهم الوصول إلى مأوى أو الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف النازحين من النساء، وأن أكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.

 
gnews

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