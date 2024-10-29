الهجرة الدولية: الحرب في السودان تسببت بنزوح 14 مليون شخص

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في مؤتمر صحفي إنه من بين هؤلاء النازحين، هناك 11 مليون نازح داخليا، و3.1 مليون فروا إلى دول مجاورة، مشيرة إلى أن من بين النازحين 200 ألف نزحوا منذ أيلول الماضي.
وأكدت بوب حاجة نصف سكان السودان حاليا إلى مساعدة، لعدم استطاعتهم الوصول إلى مأوى أو الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف النازحين من النساء، وأن أكثر من ربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.
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