الهند توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

الوكيل الإخباري- أوصت وزارة الخارجية الهندية مواطني البلاد بالامتناع عن السفر إلى إيران.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الهندية: "في ضوء الأحداث الجارية في إيران، ينصح مواطنو الهند بشدة بالامتناع عن السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية حتى إشعار آخر".