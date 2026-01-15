الهند توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

بدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية. وفي عدد من مدن إيران تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة ورفعت خلالها شعارات ضد نظام الجمهورية. وسجلت خسائر في صفوف قوات الأمن وكذلك في صفوف المشاركين في الاضطرابات. وفي 12 يناير أعلنت السلطات الإيرانية التي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أن الوضع قد تم السيطرة عليه.
