الهند توصي مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

الوكيل الإخباري-   أوصت وزارة الخارجية الهندية مواطني البلاد بالامتناع عن السفر إلى إيران.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الهندية: "في ضوء الأحداث الجارية في إيران، ينصح مواطنو الهند بشدة بالامتناع عن السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية حتى إشعار آخر".

 

وفي اليوم السابق، أوصت السفارة الهندية في إيران مواطنيها بمغادرة أراضي هذا البلد بأي وسيلة نقل متاحة، بما في ذلك الرحلات التجارية. كما حثتهم السفارة على توخي الحذر الشديد وتجنب مناطق الاحتجاجات والتظاهرات والحفاظ على اتصال دائم بالبعثة الدبلوماسية.

بدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية. وفي عدد من مدن إيران تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة ورفعت خلالها شعارات ضد نظام الجمهورية. وسجلت خسائر في صفوف قوات الأمن وكذلك في صفوف المشاركين في الاضطرابات. وفي 12 يناير أعلنت السلطات الإيرانية التي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أن الوضع قد تم السيطرة عليه.

 
 


