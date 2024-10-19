الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن 3 رحلات جوية على الأقل في البلاد تلقت تهديدات كاذبة بوجود قنابل على متنها خلال 24 ساعة، و35 رحلة جوية على الأقل تلقت تهديدات مماثلة هذا الأسبوع.

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