 
السبت 2024-10-19 10:32 ص
 
 

الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن 3 رحلات جوية على الأقل في البلاد تلقت تهديدات كاذبة بوجود قنابل على متنها خلال 24 ساعة، و35 رحلة جوية على الأقل تلقت تهديدات مماثلة هذا الأسبوع.

اضافة اعلان

 

ووفق قناة "NDTV" فإن هذه التهديدات التي واجهت عشرات الرحلات الجوية أدت إلى "تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية، فضلا عن تغييرات في مسار الطائرات في الجو، ما دفع وزارة الطيران المدني والسلطات الهندية إلى وضع معايير صارمة للتعامل مع مثل هذه المواقف".

وفي التفاصيل تلقت ثلاث رحلات تهديدات بوجود قنابل في أقل من 24 ساعة، مما أضاف إلى قائمة طويلة من المكالمات الكاذبة التي تلقتها شركات الطيران هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف أمنية غير مسبوقة.

وتم تحويل رحلة "فيستارا" المتجهة إلى لندن من دلهي (UK17) إلى فرانكفورت، ألمانيا، بعد تهديد بوجود قنبلة.

وتلقت رحلة جايبور-دبي التابعة لشركة "طيران الهند إكسبريس" (IX 196) تهديدا، اتضح أنه مزيف.

وفي الوقت نفسه، تلقت رحلة "أكاسا إير" (QP 1366) من بنغالورو (مدينة في الهند) إلى مدينة مومباي الهندية أيضا تهديدا بوجود قنبلة قبل وقت قصير من المغادرة.

وأدى التهديد بوجود قنبلة لرحلة دبي-جايبور التابعة لشركة "طيران الهند إكسبريس" إلى تأخير إقلاع رحلة جايبور-دبي (IX 195) من المطار، وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 6:10 صباحا اليوم، لكنها غادرت إلى دبي في الساعة 7:45 وفي الوقت نفسه، أقلعت رحلة "فيستارا" التي تم تحويل مسارها إلى فرانكفورت، لاحقا إلى لندن.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة الألم أسفل البطن والعضلة الضامة معًا- بما يشير؟

لقطة من عرض الزواج

فن ومشاهير عرض زواج في حفل تامر حسني.. شاهد رد فعله

عرقجي

عربي ودولي عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

من مكان انفجار المسيرة في قيسارية

عربي ودولي مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار

تعبيرية

عربي ودولي الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

أرشيفية

فلسطين القسام تستهدف جرافة ودبابة للاحتلال في جباليا

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

تعبيرية

منوعات "بيتزا" تتسبب بمأساة عائلية في الهند



 


الأكثر مشاهدة