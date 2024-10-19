الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

وفي التفاصيل تلقت ثلاث رحلات تهديدات بوجود قنابل في أقل من 24 ساعة، مما أضاف إلى قائمة طويلة من المكالمات الكاذبة التي تلقتها شركات الطيران هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف أمنية غير مسبوقة.
وتم تحويل رحلة "فيستارا" المتجهة إلى لندن من دلهي (UK17) إلى فرانكفورت، ألمانيا، بعد تهديد بوجود قنبلة.
وتلقت رحلة جايبور-دبي التابعة لشركة "طيران الهند إكسبريس" (IX 196) تهديدا، اتضح أنه مزيف.
وفي الوقت نفسه، تلقت رحلة "أكاسا إير" (QP 1366) من بنغالورو (مدينة في الهند) إلى مدينة مومباي الهندية أيضا تهديدا بوجود قنبلة قبل وقت قصير من المغادرة.
وأدى التهديد بوجود قنبلة لرحلة دبي-جايبور التابعة لشركة "طيران الهند إكسبريس" إلى تأخير إقلاع رحلة جايبور-دبي (IX 195) من المطار، وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 6:10 صباحا اليوم، لكنها غادرت إلى دبي في الساعة 7:45 وفي الوقت نفسه، أقلعت رحلة "فيستارا" التي تم تحويل مسارها إلى فرانكفورت، لاحقا إلى لندن.
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