الخميس 2026-06-11 02:44 م

الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر

التوتر يتصاعد بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب الأزمة
مضيق هرمز
 
الخميس، 11-06-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الهيئة البحرية الإيرانية الخميس الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بعد إعلان مماثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنّها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور، وذلك بعد الضربات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية مع تعثّر المفاوضات لإنهاء الحرب.

اضافة اعلان


وقالت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها إيران لإدارة الملاحة في هرمز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "بسبب التوترات الناجمة عن عدوان القوات الأميركية في المنطقة... سيظل مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر". علما أن السلطات الإيرانية كانت تتحدث عن السماح بمرور عشرين سفينة من المضيق يوميا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ديوان المحاسبة

أخبار محلية ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية

وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة

أخبار محلية وزير الطاقة: الأردن يعمل باستمرار على تعزيز أمن واستدامة مصادر الطاقة

الإمارات تنصح بعدم سفر مواطنيها إلى 3 دول إفريقية

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الأردن دولة راسخة بهوية وطنية عريقة وقيادة هاشمية حكيمة وعزيمة شعب لا تلين

موازنة 2027 تدخل مرحلة الإعداد وخطة حكومية لخفض النفقات

أخبار محلية موازنة 2027 تدخل مرحلة الإعداد وخطة حكومية لخفض النفقات

التوتر يتصاعد بين واشنطن وطهران ومضيق هرمز في قلب الأزمة

عربي ودولي الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر

العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن

اقتصاد محلي العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن

"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث

أخبار محلية "سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث



 
 






الأكثر مشاهدة

 