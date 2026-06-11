الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر

وقالت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التي أنشأتها إيران لإدارة الملاحة في هرمز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "بسبب التوترات الناجمة عن عدوان القوات الأميركية في المنطقة... سيظل مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر". علما أن السلطات الإيرانية كانت تتحدث عن السماح بمرور عشرين سفينة من المضيق يوميا.
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