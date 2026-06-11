الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة البحرية الإيرانية الخميس الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بعد إعلان مماثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنّها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور، وذلك بعد الضربات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية مع تعثّر المفاوضات لإنهاء الحرب.

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