"الوعد الصادق 3" .. ايران ترد بـ 800 مسيّرة وصاروخ كروز

11:20 ص

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الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام إيرانية أن إيران بدأت الرد على هجوم الاحتلال الإسرائيلي واسع النطاق، فجر اليوم الجمعة، في عملية أطلقت عليها اسم رمزي "الأسد الصاعد". اضافة اعلان





وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن إيران اطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية الإيرانية أطلق عليها مسمى "عملية الوعد الصادق 3".