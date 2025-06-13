"الوعد الصادق 3" .. ايران ترد بـ 800 مسيّرة وصاروخ كروز

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن إيران اطلقت حوالي 800 مسيّرة وصاروخ كروز نحو الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية الإيرانية أطلق عليها مسمى "عملية الوعد الصادق 3".
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