 
الإثنين 2024-12-02 01:40 ص
 

الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
الإثنين، 02-12-2024 01:17 ص

الوكيل الإخباري-   انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر إلى العضو الدائم في المجلس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت بريطانيا تتولى الرئاسة في شهر نوفمبر الماضي.

اضافة اعلان

 

وسيعقد يوم الاثنين الساعة 14:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو) مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة للمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، سيجري خلاله عرض برنامج اجتماعات الدول الرئيسية، وسيتم الإعلان عن هيكل المنظمة العالمية للصحفيين.

 

وفي وقت سابق، صرح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن روسيا قد تعرقل برنامج عمل مجلس الأمن الدولي، الذي ستقترحه الولايات المتحدة في ديسمبر كرئيسة لمجلس الأمن الدولي إذا أصر الجانب الأمريكي بشكل مبدئي على الترويج لمواقفه خلال عمل مجلس الأمن الدولي.

في أوائل نوفمبر، لم تسمح روسيا بقبول البرنامج البريطاني، حيث تم تضمين اجتماع حول أوكرانيا في البرنامج، وكما أوضح بوليانسكي، فإن البرنامج يجب أن يتضمن اجتماعات وفقا لدورة إعداد التقارير الخاصة بتفويض مجلس الأمن، ولا علاقة لأوكرانيا بمثل هذه القضايا.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: نتصدى لاقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس

المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

عربي ودولي الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

مدينة كييف

عربي ودولي إنذار بخطر الهجوم الجوي في معظم مناطق أوكرانيا

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تنشر تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 في الجريدة الرسمية

ارشيفية

عربي ودولي روسيا تعلن إسناد قوات النظام في إدلب وحماة وحلب

إربد

أخبار محلية نشاطات شبابية في المفرق وإربد

أشخاص يسيرون أمام موقع مدمر في سوريا

عربي ودولي وزارة الصحة السورية: منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب تستأنف عملها بعد خروجها عن الخدمة

تعبيرية

أخبار محلية نشر تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الجريدة الرسمية



 




الأكثر مشاهدة