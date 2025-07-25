الولايات المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة المفاوضات المباشرة

وأضاف بيغوت خلال إحاطة صحفية: "يمكنني القول إننا نواصل دعم المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل وفي إيجاد تسوية سلمية في نهاية المطاف عبر المفاوضات".
ويشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية، شهدت الأربعاء الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني.
وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، فيما ترأس الوفد الأوكراني رستم عميروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع. واتفق الطرفان على تبادل أسرى حرب جدد، ومواصلة العمل بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك ضمن مجموعات العمل.
-
أخبار متعلقة
-
بالأحضان .. نتنياهو يلتقي طريف في أعقاب التوترات الأخيرة - صور
-
واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ سطح-جو متطورة إلى مصر
-
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر
-
روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
-
أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
-
البرلمان العربي يدين مصادقة كنيست الاحتلال على إعلان ضم الضفة الغربية
-
ترامب ينفي رغبته في "تدمير" شركات ماسك
-
شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان