الولايات المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة المفاوضات المباشرة

الوكيل الإخباري- أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توني بيغوت أن واشنطن تدعو موسكو وكييف لاستئناف المحادثات المباشرة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.



وأضاف بيغوت خلال إحاطة صحفية: "يمكنني القول إننا نواصل دعم المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل وفي إيجاد تسوية سلمية في نهاية المطاف عبر المفاوضات".

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ويشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية، شهدت الأربعاء الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني.



وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، فيما ترأس الوفد الأوكراني رستم عميروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع. واتفق الطرفان على تبادل أسرى حرب جدد، ومواصلة العمل بشأن القضايا الإنسانية، بما في ذلك ضمن مجموعات العمل.