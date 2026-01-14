الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

06:26 ص

الوكيل الإخباري- أفاد بيان صادر الثلاثاء عن السفارة الأميركية الافتراضية بطهران بأن الولايات المتحدة حثت مواطنيها على مغادرة إيران على الفور، ونصحتهم بالنظر في المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا.





وجاء في البيان "على المواطنين الأميركيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا".



وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.

