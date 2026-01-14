الأربعاء 2026-01-14 08:42 ص

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

علما إيران والولايات المتحدة
 
الأربعاء، 14-01-2026 06:26 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد بيان صادر الثلاثاء عن السفارة الأميركية الافتراضية بطهران بأن الولايات المتحدة حثت مواطنيها على مغادرة إيران على الفور، ونصحتهم بالنظر في المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا.اضافة اعلان


وجاء في البيان "على المواطنين الأميركيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا".

وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.
 
 


