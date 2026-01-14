الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

وجاء في البيان "على المواطنين الأميركيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا".
وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم
-
مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين بحادث قطار في تايلاند
-
مسؤول أميركي يؤكد أن فنزويلا بدأت الإفراج عن أميركيين
-
إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف
-
الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير
-
ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين
-
ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم
-
ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم