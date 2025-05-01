الخميس 2025-05-01 11:10 ص
 

الولايات المتحدة تدشن مرحلة جديدة لبناء الغواصات النووية

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أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقودا جديدة مع شركات دفاعية كبرى لتعزيز قدراتها في بناء الغواصات النووية وتحديث أحواض بناء السفن.

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وجاءت هذه الخطوة ضمن استثمارات ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز برنامج السفن النووية.

وأعلن البنتاغون عن توقيع عقدين رئيسيين مع شركتي "جنرال ديناميكس" و"هانتينغتون إنغالز" بقيمة إجمالية تصل إلى 18.4 مليار دولار، وذلك لبناء غواصتين نوويتين متعددتي المهام من طراز "فيرجينيا".


ونص البيان الرسمي للوزارة على موقعها الإلكتروني: "ستحصل شركتا جنرال ديناميكس إلكتريك بوت وهانتينغتون إنغالز على عقود تغطي التكاليف الأساسية، بالإضافة إلى حوافز مالية بسقوف محددة، مع إمكانية تعديل شروط العقد لبناء الغواصتين".


وبالإضافة إلى بناء الغواصتين، تشمل العقود استثمارات مخصصة لرفع كفاءة أحواض بناء السفن وتعزيز برنامج السفن النووية الأمريكي.


وتبلغ قيمة العقد الموقع مع "جنرال ديناميكس" 12.4 مليار دولار، مع احتمال زيادتها إلى 17.15 مليار دولار، بينما يصل عقد "هانتينغتون إنغالز" إلى 1.3 مليار دولار.


وأوضح بيان البنتاغون أن هذه العقود تشمل بنودا اختيارية، وفي حال تفعيلها، قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 18.445 مليار دولار.


ومن المقرر تنفيذ الأعمال في عدة ولايات أمريكية، على أن تستكمل جميع المراحل بحلول يونيو 2036.

 

RT

 
gnews

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