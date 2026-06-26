السبت 2026-06-27 01:17 ص

الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة

الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة
الولايات المتحدة ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة
 
الجمعة، 26-06-2026 10:10 م
الوكيل الإخباري-   رفعت الحكومة الأميركية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شهدتهما البلاد.اضافة اعلان


وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأميركية فإن "جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مُصرح بها" حتى 23 تشرين الأول.

وأسفر الزلزالان اللذان ضربا الأربعاء وبلغت قوتهما 7,5 و7,2 درجات، عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصا، مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.

وبدأت المساعدات الدولية تتدفق إلى البلاد التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة ويعاني اقتصادها من أزمة منذ سنوات، حيث وصلت فرق من تشيلي وكولومبيا والسلفادور وإيطاليا والمكسيك وسويسرا والولايات المتحدة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما يجري نشر فرق إضافية من الأردن وبريطانيا وجمهورية التشيك والإكوادور وفرنسا وألمانيا وهولندا

وكانت واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية شاملة على فنزويلا اعتبارا من العام 2019، للضغط على حكومة نيكولاس مادورو الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره رئيسا غير شرعي.

ومنذ أن أطاحت القوات الأميركية به في كانون الثاني، شهدت العلاقات مع كراكاس تحسنا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

عربي ودولي بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة

كأس العالم ديمبلي يقود فرنسا للفوز على النرويج وتصدر المجموعة التاسعة

العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

كأس العالم العراق يودع كأس العالم بخسارة قاسية أمام السنغال

غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار

عربي ودولي غارات أمريكية على إيران بعد وقف إطلاق النار

السلامي: خبرة المونديال ستنعكس إيجابًا على الكرة الأردنية

أخبار محلية السلامي: خبرة المونديال ستنعكس إيجابًا على الكرة الأردنية

الصفدي وفيصل بن فرحان يبحثان تطورات المنطقة خلال اتصال هاتفي

أخبار محلية الصفدي وفيصل بن فرحان يبحثان تطورات المنطقة خلال اتصال هاتفي

فرنسا .. وفاة أطفال داخل سيارات بسبب موجة الحر القياسية

عربي ودولي فرنسا .. وفاة أطفال داخل سيارات بسبب موجة الحر القياسية

الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية: اتفاق الإطار مع إسرائيل أول الطريق لعودة اللبنانيين إلى أرضهم المحررة كاملة



 
 






الأكثر مشاهدة

 