الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات إلى فنزويلا بعد الزلزال

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن الإدارة الأمريكية تحافظ على الاتصال مع كاراكاس في أعقاب الزلزال وتستعد لتقديم المساعدة لفنزويلا. اضافة اعلان





وكتب لاندو على منصة "إكس": "تتضامن الولايات المتحدة مع شعب فنزويلا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا المساء. ونحن على اتصال بالسلطات ونعمل على تقديم المساعدات".



وضرب زلزال فنزويلا مساء يوم أمس 24 يونيو، حيث سُجلت سلسلتان من الهزات الأرضية، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الأول بلغت قوته 7.1 درجة ووقع على بعد نحو 160 كيلومترا غرب كراكاس، أعقبه زلزال ثان أشد بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة.



وحذرت الهيئة من احتمال وقوع "خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار جسيمة"، مشيرة في تقديرات أولية إلى أن عدد الضحايا قد يتراوح بين 10 آلاف و100 ألف شخص، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.







