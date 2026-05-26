الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران رغم وقف إطلاق النار

07:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام الاثنين، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران. اضافة اعلان





وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، وفي الوقت الذي صعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أعماله العدائية في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان "نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".



ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الهجمات سوى أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول "زرع ألغام".



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي (20:30 ت غ الاثنين).



وأضافت أن الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية طبيعي والسلطات المحلية تحقق في سبب الانفجارات.



وتهدد هذه الضربات وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في 8 نيسان، بينما تنخرط الولايات المتحدة وإيران في جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي هزت الاقتصاد العالمي وأحدثت اضطرابا في تدفقات الطاقة.





