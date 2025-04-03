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الولايات المتحدة تعتبر ألبانيز غير مؤهلة لشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري- بعثت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلنت فيها معارضتها لتجديد دور فرانشيسكا ألبانيز كمقررة خاصة للأمم المتحدة.

وقالت البعثة في منشور على منصة "إكس" إن ألبانيز "انتهكت بوضوح مدونة السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، وهي غير مؤهلة لهذا الدور".

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وأضاف المنشور: "إعادة تعيينها ستظهر أن الأمم المتحدة تتسامح مع الكراهية المعادية للسامية ودعم الإرهاب".


والثلاثاء الماضي، بعث النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربا عن اعتراضه على تجديد ولاية ألبانيز، والتي ستمتد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.


وكتب ماست أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة لديهم واجب الالتزام بمدونة السلوك المنصوص عليها في قرار المجلس 5/2، والتي تنص على وجوب تصرفهم بطريقة مستقلة ومحايدة.


وأشار في رسالته إلى أن "المقررة الخاصة ألبانيز فشلت في الالتزام بمدونة السلوك"، مضيفا: "لقد انحازت باستمرار إلى حماس، واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وشبهت حكومة إسرائيل بالرايخ الثالث، وقارنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر".


وتابع قائلا: "السيدة ألبانيز تستغل منصبها كمقررة خاصة للأمم المتحدة لنشر محاولات شرعنة الصور النمطية المعادية للسامية، بينما تعمل كمدافعة عن حماس".

 

RT

 
gnews

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