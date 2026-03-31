الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في فنزويلا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنّ الولايات المتحدة أعادت رسميا فتح سفارتها في كراكاس، مشيرة إلى بدء "فصل جديد" في العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد أقل من 3 أشهر من اعتقال قوات أميركية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية بالعاصمة.

