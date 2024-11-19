الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من حماس

وأوضحت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف قيادات، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.
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