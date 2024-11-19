 
الثلاثاء 2024-11-19 07:07 م
 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من حماس

حماس
حماس
الثلاثاء، 19-11-2024 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان


وأوضحت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني  لوزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف قيادات، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.
 
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