الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من حماس

07:02 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 6 قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). اضافة اعلان





وأوضحت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف قيادات، منهم باسم نعيم وغازي حمد المسؤولان الكبيران في الحركة.