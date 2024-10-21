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الولايات المتحدة تقر مساعدات لإسرائيل بقيمة 8.7 مليار دولار

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 11:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن حصولها خلال الفترة القصيرة المقبلة على حزمة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بـ8.7 مليار دولار، بالتزامن مع مواصلة تل أبيب هجومها على لبنان.

وذكرت وكالة أنباء Ynet، نقلا عن الوزارة: "تتضمن المساعدات 3.5 مليارات دولار لتمويل شراء مستلزمات حيوية للحرب (دون تفصيل) و5.2 مليار دولار لصالح أنظمة الدفاع الجوي، القبة الحديدية، وسهم داود، ونظام الليزر".

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وأضافت الوزارة: "أبرم مدير وزارة الدفاع إيال زامير، في 18 من أكتوبر الجاري في واشنطن، اتفاقا بشأن حصول تل أبيب على حزمة مساعدات أمريكية للحرب بقيمة 8.7 مليار دولار".


يذكر أن لدى إسرائيل عدة منظومات لاعتراض الصواريخ بينها "مقلاع داود" و"سهم" و"القبة الحديدية". 

 

وأشار البيان إلى أنه وبحسب الاتفاق سيتم تسليم المبالغ والمعدات المذكورة خلال الفترة القصيرة المقبلة.


كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق، عن إتمام نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ في إسرائيل.

 
gnews

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