الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.
وقال مسؤول صحي حكومي كبير "ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددا". وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلا من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.
وبموجب القانون الأميركي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارا قبل عام من الانسحاب وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة.
إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطا يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب.
وقال شهود عيان إن العلم الأميركي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يوجه رسالة هامة وعاجله لجميع دول العالم
-
غضب أوروبي واسع بعد نشر ترامب محادثات خاصة مع قادة القارة
-
رئيسة الوزراء اليابانية تحل مجلس النواب ممهدة لانتخابات مبكرة
-
الأمم المتحدة: الوضع الأمني بمخيم الهول في سوريا يحول دون دخوله
-
رئيس الوزراء الإسباني: لن ننضم إلى مجلس ترامب للسلام
-
الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة
-
ترامب يلوح بالمادة الخامسة للناتو
-
ترامب: "قوة كبيرة" تتجه نحو إيران