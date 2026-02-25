الولايات المتحدة تنشر طائرات إف-22 في إسرائيل

وقالت وسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة نشرت 12 طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-22 في إسرائيل، كجزء من تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
