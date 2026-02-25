الأربعاء 2026-02-25 03:32 ص

الولايات المتحدة تنشر طائرات إف-22 في إسرائيل

مقاتلة شبح أميركية
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:58 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الولايات المتحدة طائرات من طراز إف-22 في إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة نشرت 12 طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-22 في إسرائيل، كجزء من تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

 
 


