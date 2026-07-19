الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي

07:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن هدد الزعيم الأعلى الإيراني أن واشنطن ستدفع ثمن "سعيها لتصعيد الصراع". اضافة اعلان





وقالت القيادة إن قواتها استهدفت، خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأميركية، منشآت عسكرية إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات بحرية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.



وأضافت أن أصولا عسكرية أميركية استهدفت أيضا قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني قالت إنها نفذت هجمات ضد عسكريين أميركيين في المنطقة.



وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي قد توعد السبت بتلقين الولايات المتحدة "دروسا لا تُنسى"، في يوم شنّت فيه طهران هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة، ردا على القصف المتكرر لأراضيها.



وقال خامنئي في بيان عبر منصات التواصل والتلفزيون الرسمي "الآن بينما يسعى العدو الأميركي لإشعال الحرب... عليه أن يدرك أن في جعبة الأمة الإيرانية العزيزة وجبهة المقاومة دروسا لا تُنسى لتلقينه إياها".



وأضاف أن الانتهاكات المتكررة للوعود في مذكرة التفاهم التي وقّعها الرئيسان الإيراني والأميركي، "تظهر مرة جديدة أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له ومجرد من أي مصداقية"، وذلك في إشارة الى المذكرة التي وقّعها دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد في 17 حزيران.



وهدفت المذكرة الى إنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط، عبر تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما.





