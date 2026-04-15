الأربعاء 2026-04-15 05:31 م

الولايات المتحدة تنفي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

علما الولايات المتحدة وايران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 15-04-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري-   صرح مسؤول أميركي رفيع، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار مع ايران، وذلك إثر معلومات صحفية مفادها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت من حيث المبدأ على تمديد الهدنة.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن "الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار. وثمة حوار مستمر بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق".

 
 


رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي الولايات المتحدة تنفي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران



 
 






