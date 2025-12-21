الأحد 2025-12-21 07:40 ص

الولايات المتحدة.. حريق ضخم في محطة للكهرباء يغرق سان فرانسيسكو في الظلام

الأحد، 21-12-2025 07:35 ص

الوكيل الإخباري-   تسبب حريق في إحدى محطات شركة المرافق PG&E بولاية كاليفورنيا الأمريكية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 ألف مستهلك.

وبدأ العطل الكهربائي في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، ليغطي مساحة واسعة من الجزء الشمالي للمدينة بالظلام، بدءا من أحياء ريتشموند وبريزيديو والمناطق المحيطة بحديقة جولدن غيت، ثم توسع نطاقه.

 

وذكر مسؤولو الإطفاء أن حريقا اندلع داخل محطة فرعية لشركة PG&E في تقاطع شارعي الثامن وميشن حوالي الساعة 3:15 مساءً، تسبب على الأقل في جزء من انقطاعات الكهرباء.

 
 


