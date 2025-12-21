الولايات المتحدة.. حريق ضخم في محطة للكهرباء يغرق سان فرانسيسكو في الظلام

الوكيل الإخباري- تسبب حريق في إحدى محطات شركة المرافق PG&E بولاية كاليفورنيا الأمريكية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 ألف مستهلك.

وبدأ العطل الكهربائي في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، ليغطي مساحة واسعة من الجزء الشمالي للمدينة بالظلام، بدءا من أحياء ريتشموند وبريزيديو والمناطق المحيطة بحديقة جولدن غيت، ثم توسع نطاقه.