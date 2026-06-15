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الولايات المتحدة: حصار موانئ إيران سيستمر لحين إتمام الاتفاق مع طهران

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أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل ساريا لحين إتمام اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران المقرر في 19 حزيران.

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وقال الجيش في مذكرة إرشادية "لا يزال الحصار العسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ساريا، مما يقيد حركة المرور من هذه الموانئ وإليها".


وأضاف "لا تحاولوا العبور إلا بعد صدور توجيهات صريحة".


وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.


وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.


وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.


وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

 
 


gnews

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