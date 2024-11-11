اليابان.. إيشيبا وزعيم المعارضة يتنافسان على رئاسة الوزراء

ولتحقيق الفوز، تطلبت الانتخابات الحصول على نصف عدد الأصوات - 233 صوتا من أصل 465 صوتا في مجلس النواب. وحصل إيشيبا على 221 صوتا فقط، بينما حصل زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي نودا على 151 صوتا.
ويعني ذلك أنه للمرة الأولى منذ 30 عاما وللمرة الرابعة في التاريخ، لم يتم انتخاب رئيس الوزراء في الجولة الأولى من الانتخابات.
في الجولة الثانية من الانتخابات، وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة في المقاعد البرلمانية لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، فإن رئيس الوزراء الحالي شيغيرو إيشيبا لديه فرصة قوية لإعادة انتخابه في الجولة الثانية، بسبب عدم وجود وحدة المعارضة.
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