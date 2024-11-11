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اليابان.. إيشيبا وزعيم المعارضة يتنافسان على رئاسة الوزراء

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أرشيفية
الإثنين، 11-11-2024 10:32 ص

الوكيل الإخباري- تشير نتائج التصويت في مجلس النواب الياباني لانتخاب رئيس للوزراء إلى حصول رئيس الحكومة شيغيرو إيشيبا، وزعيم الحزب الديمقراطي الدستوري يوشيهيكو نودا المعارض على أكبر عدد من الأصوات.

ولتحقيق الفوز، تطلبت الانتخابات الحصول على نصف عدد الأصوات - 233 صوتا من أصل 465 صوتا في مجلس النواب. وحصل إيشيبا على 221 صوتا فقط، بينما حصل زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي نودا على 151 صوتا.

ويعني ذلك أنه للمرة الأولى منذ 30 عاما وللمرة الرابعة في التاريخ، لم يتم انتخاب رئيس الوزراء في الجولة الأولى من الانتخابات.

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ويعود ذلك إلى فشل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو في الحصول على أكثر من النصف - 233 مقعدا من أصل 465 مقعدا، في مجلس النواب الجديد الذي انتخب في 27 أكتوبر الماضي، فيما حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 191 مقعدا بدلا من 247 مقعدا، وحزب كوميتو - على 24 مقعدا بدلا من 32 مقعدا.


في الجولة الثانية من الانتخابات، وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة في المقاعد البرلمانية لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، فإن رئيس الوزراء الحالي شيغيرو إيشيبا لديه فرصة قوية لإعادة انتخابه في الجولة الثانية، بسبب عدم وجود وحدة المعارضة.

 

RT

 
gnews

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