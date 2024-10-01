اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة (إن إتش كي) من المقرر في الجلسة الخاصة للبرلمان الياباني، أن يتولى "إيشيبا" زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، منصب رئيس الوزراء في البلاد الجلسة الخاصة للبرلمان المقرر انعقادها بعد ظهر اليوم، كما سيُعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة.
وتم تعيين كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان في الرابع من تشرين الأول 2021، وتم تشكيل حكومة كيشيدا في نفس اليوم.
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