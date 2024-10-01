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اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب حكومة جديدة

علم اليابان
علم اليابان
الثلاثاء، 01-10-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   تقدم رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته "فوميو كيشيدا" وحكومته باستقالة جماعية اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حكومي قبل تعيين حكومة جديدة بقيادة "شيجيرو إيشيبا".

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ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة (إن إتش كي) من المقرر في الجلسة الخاصة للبرلمان الياباني، أن يتولى "إيشيبا" زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، منصب رئيس الوزراء في البلاد الجلسة الخاصة للبرلمان المقرر انعقادها بعد ظهر اليوم، كما سيُعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة.


وتم تعيين كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان في الرابع من تشرين الأول 2021، وتم تشكيل حكومة كيشيدا في نفس اليوم.

 
gnews

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