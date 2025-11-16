الأحد 2025-11-16 11:06 ص
 

اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني

انفجار بركاني
انفجار بركاني
 
الأحد، 16-11-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت الأرصاد الجوية اليابانية من تساقط الرماد في جنوب البلاد بعد ثوران بركان ناشط صباح الأحد، نافثا الرماد والدخان في السماء.اضافة اعلان


وأفادت الأرصاد أن بركان ساكوراجيما، أحد أنشط البراكين في اليابان والواقع في محافظة كاغوشيما، ثار قبيل الفجر مطلقا سحابة من الرماد والدخان على ارتفاع يصل إلى 4,400 في الغلاف الجوي.

وقال مسؤول في المحافظة لوكالة فرانس برس إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

لكن الأرصاد الجوية حذرت من تساقط رماد "متوسط" في محافظتي كاغوشيما وميازاكي.

ونصحت الأرصاد اليابانية السكان ب"اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسكم من الرماد، مثل استخدام المظلات أو أقنعة الوجه، والتأكد من القيادة ببطء".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

زياد المناصير

شؤون برلمانية مذكرة نيابية بخصوص زياد المناصير - وثيقة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا

قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاحد 16/11/2025 الى ما نسبته 4 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار

أخبار محلية وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4 % من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون متر مكعب

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الاطباء تنعى 6 أطباء أردنيين - اسماء

انفجار بركاني

عربي ودولي اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر 2025 حتى الساعة 7:00 صباحا يوم 16 نوفمبر، اعترضت منظومات للدفاع الجوي ودمرت 57 مسيرة أوكرانية، 23 منها فوق

عربي ودولي إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين



 
 





الأكثر مشاهدة