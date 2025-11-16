اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني

10:25 ص

الوكيل الإخباري- حذرت الأرصاد الجوية اليابانية من تساقط الرماد في جنوب البلاد بعد ثوران بركان ناشط صباح الأحد، نافثا الرماد والدخان في السماء. اضافة اعلان





وأفادت الأرصاد أن بركان ساكوراجيما، أحد أنشط البراكين في اليابان والواقع في محافظة كاغوشيما، ثار قبيل الفجر مطلقا سحابة من الرماد والدخان على ارتفاع يصل إلى 4,400 في الغلاف الجوي.



وقال مسؤول في المحافظة لوكالة فرانس برس إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.



لكن الأرصاد الجوية حذرت من تساقط رماد "متوسط" في محافظتي كاغوشيما وميازاكي.



ونصحت الأرصاد اليابانية السكان ب"اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسكم من الرماد، مثل استخدام المظلات أو أقنعة الوجه، والتأكد من القيادة ببطء".