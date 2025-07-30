الأربعاء 2025-07-30 11:44 ص
 

اليابان تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.2 مئوية

اليابان تسجل أعلى حرارة على الإطلاق عند 41.2 درجة مئوية
مشاة يستخدمون المظلات للحماية من الشمس في طوكيو
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق وصلت إلى 41.2 درجة مئوية في مدينة تامبا بمقاطعة هيوجو غربي اليابان الأربعاء.اضافة اعلان


وتجاوزت القراءة الرقم القياسي السابق البالغ 41.1 درجة مئوية والذي تم تسجيله في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما 2018 وفي مدينة هاماماتسو 2020.
 
 
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