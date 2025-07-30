اليابان تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.2 مئوية

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق وصلت إلى 41.2 درجة مئوية في مدينة تامبا بمقاطعة هيوجو غربي اليابان الأربعاء. اضافة اعلان





وتجاوزت القراءة الرقم القياسي السابق البالغ 41.1 درجة مئوية والذي تم تسجيله في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما 2018 وفي مدينة هاماماتسو 2020.