اليابان تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.2 مئوية

وتجاوزت القراءة الرقم القياسي السابق البالغ 41.1 درجة مئوية والذي تم تسجيله في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما 2018 وفي مدينة هاماماتسو 2020.
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