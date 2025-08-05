اليابان تسجّل حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية

وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41.1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.
و سجلت اليابان خلال شهر تموز الماضي أعلى متوسط درجات حرارة على الإطلاق لهذا الشهر منذ بدء التسجيلات المناخية في عام 1898، في ظل موجات حر شديدة تشهدها البلاد بسبب تغير المناخ.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أوضحت وكالة الأرصاد أن درجات الحرارة كانت أعلى من المعدل الطبيعي بـ2.89 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في تموز 2024، والذي بلغ 2.16 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يجعل عام 2025 ثالث عام على التوالي يشهد هذا النوع من السجلات المناخية الاستثنائية.
وسجّلت الأربعاء الماضي درجة حرارة قياسية بلغت 41.2 مئوية في منطقة هيوغو الغربية، كما شهد شهر حزيران السابق أعلى حرارة مسجلة في البلاد لذلك الشهر.
وأكدت الوكالة أن موسم الأمطار في مناطق اليابان الغربية انتهى مبكرا بنحو ثلاثة أسابيع عن المعتاد، وسط توقعات باستمرار موجات الحر الشديدة في أنحاء البلاد خلال آب.
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