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اليابان تسجّل حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية

- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان سجّلت حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية في ‏مدينة إسيساكي، محذّرة من أن ‏الحرارة قد تواصل الارتفاع، اذ ‏يتجاوز هذا الرقم الحرارة القي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان سجّلت حرارة قياسية بلغت 41.6 درجة مئوية في ‏مدينة إسيساكي، محذّرة من أن ‏الحرارة قد تواصل الارتفاع، اذ ‏يتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41.2 درجة مئوية والتي ‏سُجّلت الأسبوع الماضي. ‏

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وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41.1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي ‏‏2020 و2018.‏


و سجلت اليابان ‏خلال شهر تموز الماضي أعلى متوسط درجات حرارة على الإطلاق ‏لهذا الشهر منذ بدء التسجيلات المناخية في عام 1898، في ظل ‏موجات حر شديدة تشهدها البلاد بسبب تغير المناخ.‏


وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أوضحت وكالة الأرصاد أن ‏درجات الحرارة كانت أعلى من المعدل الطبيعي بـ2.89 درجة ‏مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في تموز ‏‏2024، والذي بلغ 2.16 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ‏يجعل عام 2025 ثالث عام على التوالي يشهد هذا النوع من ‏السجلات المناخية الاستثنائية.‏


وسجّلت الأربعاء الماضي درجة حرارة قياسية بلغت 41.2 مئوية في ‏منطقة هيوغو الغربية، كما شهد شهر حزيران السابق أعلى ‏حرارة مسجلة في البلاد لذلك الشهر.‏


وأكدت الوكالة أن موسم الأمطار في مناطق اليابان الغربية انتهى ‏مبكرا بنحو ثلاثة أسابيع عن المعتاد، وسط توقعات باستمرار موجات ‏الحر الشديدة في أنحاء البلاد خلال آب.‏

 
 
gnews

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