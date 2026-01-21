الأربعاء 2026-01-21 09:18 م

اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

علم اليابان
اليابان
 
الأربعاء، 21-01-2026 08:55 م

الوكيل الإخباري-   أعيد الأربعاء، تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا اليابانية النووية الكبرى من نوعها في العالم، بحسب ما أعلن مشغّلها، وذلك للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011؛ وبالرغم من مخاوف سكان المنطقة.

وتنحصر عملية إعادة التشغيل هذه في البداية بواحد فقط من المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، وهي الكبرى في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية.


وضعت المحطة قيد الخدمة مجدّدا عند الساعة 19:02 بالتوقيت المحلي (10:02 بتوقيت غرينيتش)، بحسب ما أفاد تاتسويا ماتوبا الناطق باسم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).

 
 


