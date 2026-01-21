اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

الوكيل الإخباري- أعيد الأربعاء، تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا اليابانية النووية الكبرى من نوعها في العالم، بحسب ما أعلن مشغّلها، وذلك للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011؛ وبالرغم من مخاوف سكان المنطقة.

وتنحصر عملية إعادة التشغيل هذه في البداية بواحد فقط من المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، وهي الكبرى في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية.