اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

وتنحصر عملية إعادة التشغيل هذه في البداية بواحد فقط من المفاعلات السبعة في محطة كاشيوازاكي-كاريوا، وهي الكبرى في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية.
وضعت المحطة قيد الخدمة مجدّدا عند الساعة 19:02 بالتوقيت المحلي (10:02 بتوقيت غرينيتش)، بحسب ما أفاد تاتسويا ماتوبا الناطق باسم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
