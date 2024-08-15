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اليابان تلغي رحلات جوية وبرية مع اقتراب إعصار آخر

اليابان
اليابان




 

الخميس، 15-08-2024 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   ألغت اليابان، اليوم الخميس، مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في منتصف عطلة رئيسة تستمر أسبوعا مع اقتراب إعصار آخر نحو الأرخبيل.


ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، فإنه بعد أيام من العاصفة الاستوائية ماريا التي ترافقت مع أمطار قياسية، يُنتظر أن يضرب الإعصار أمبيل منطقة طوكيو التي تضم قرابة 40 مليون نسمة في ساعة متأخرة اليوم، قبل أن يجتاح ساحل المحيط الهادئ يومي الجمعة والسبت.


وألغت الخطوط الجوية "أول نيبون" قرابة 280 رحلة داخلية مقررة للجمعة ما أثر على خطط أكثر من 60 ألف مسافر، في حين ألغت الخطوط الجوية اليابانية 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية ما أثر على 38600 راكب.
ومن المقرر أيضا إلغاء رحلات أجزاء كبيرة من شبكة القطارات السريعة يوم الجمعة، بما فيها القسم المزدحم بين طوكيو ومدينة ناغويا بوسط البلاد.


ويأتي الإعصار أمبيل وماريا قبله في وقت تشهد اليابان عطلة "أوبون" عندما يعود الملايين إلى مدنهم الأصلية.


ومن المتوقع أن يتجه أمبيل، الذي يعني "التمر الهندي" باللغة الخميرية في كمبوديا، إلى المحيط الهادئ يومي السبت والأحد.

gnews

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