اليابان.. حادث مأساوي لمروحية طبية يودي بحياة 3 أشخاص

الوكيل الإخباري- تحطمت مروحية إسعاف في البحر قبالة سواحل جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإنقاذ ثلاثة آخرين.



وأعلن خفر السواحل الياباني في بيان رسمي اليوم الاثنين أن من بين القتلى المريضة التي كانت على متن الطائرة ومرافقها بالإضافة إلى طبيبة.

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وبحسب البيان تمكن فريق الإنقاذ من إنقاذ الطيار هيروشي هامادا البالغ من العمر 66 عاما، والميكانيكي كازوتو يوشيتاكي، والممرضة ساكورا كونيتاكي البالغة من العمر 28 عاما، حيث عثر عليهم متشبثين بأطواق نجاة قابلة للنفخ في المياه.



وقال أحد المسؤولين في خفر السواحل في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" لم يكشف عن هويته إن الناجين الثلاثة يعانون من انخفاض في درجة حرارة الجسم لكنهم كانوا واعين تماما وقت إنقاذهم.



وتم انتشال جثث الطبيبة كي أراكاوا وهي في الـ 34 من العمر، والمريضة ميتسوكي موتويشي لبالغة 86 عاما، ومرافقها كازويوشي موتويشي والذي يبلغ الـ68 من العمر لاحقا بواسطة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.



كما أكد خفر السواحل أن عمليات البحث والإنقاذ شملت نشر طائرتين وثلاث سفن في المنطقة، وكانت المروحية في طريقها إلى مستشفى في مدينة فوكوكا قادمة من مطار في محافظة ناغازاكي عندما وقع الحادث.



حتى الآن، لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب هذا الحادث، حسبما أعلن خفر السواحل اليوم الاثنين.