اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن المدينة اليمنية ستغرق بظلام دامس نتيجة انقطاع كامل للتيار الكهربائي عند منتصف الليل بعد نفاد آخر كمية وقود لتشغيل محطة الطاقة الرئيسية.

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ونقلت وكالة "رويترز" بيانا للمؤسسة أصدرته الثلاثاء جاء فيه: "مدينة عدن الساحلية ستغرق في ظلام دامس نتيجة لانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الساعة 12 منتصف الليل بسبب نفاد آخر كمية من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية".