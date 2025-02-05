 
الأربعاء 2025-02-05 03:00 ص
 

اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن

مدينة عدن- صورة أرشيفية
مدينة عدن- صورة أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 02:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن المدينة اليمنية ستغرق بظلام دامس نتيجة انقطاع كامل للتيار الكهربائي عند منتصف الليل بعد نفاد آخر كمية وقود لتشغيل محطة الطاقة الرئيسية.

اضافة اعلان

 

ونقلت وكالة "رويترز" بيانا للمؤسسة أصدرته الثلاثاء جاء فيه: "مدينة عدن الساحلية ستغرق في ظلام دامس نتيجة لانقطاع كامل للتيار الكهربائي في الساعة 12 منتصف الليل بسبب نفاد آخر كمية من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية".

 

وذكرت المؤسسة أن "عدم وجود مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس أو محطة المنصورة يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية، ما يعني أن الشبكة ستتوقف بالكامل".

وحذرت من أن هذا "سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية حيث ستتعطل المستشفيات والمرافق الصحية وتتوقف حقول المياه وتتعطل الأنشطة التجارية ما سيضاعف من معاناة المواطنين، الذين يتحملون أعباء هذه الأزمة وسط ظروف معيشية صعبة". 

 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مجلس النواب

أخبار محلية لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال

مدينة عدن- صورة أرشيفية

عربي ودولي اليمن.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عدن

ترامب

عربي ودولي ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا "جيدة للغاية"

ترامب

عربي ودولي ترامب يستأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

نتنياهو وترامب

عربي ودولي ترامب خلال لقائه نتنياهو: الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن عن تغيرات في منطقة العمليات الخاصة

البيت الابيض

عربي ودولي مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي



 




الأكثر مشاهدة