اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 جراء انفجار محطة غاز

وبحسب موقع "عدن نيوز" الإخباري، أكدت المصادر وقوع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، إضافة إلى اندلاع الحرائق بأكثر من 20 سيارة كانت متواجدة في منطقة الحادث، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في محيط المحطة.
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.
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