اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 جراء انفجار محطة غاز

الوكيل الإخباري- لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 65 بجروح، بينهم 15 في حالة حرجة، جراء انفجار محطة تعبئة غاز في محافظة البيضاء وسط اليمن، صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته مصادر يمنية رسمية.

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وبحسب موقع "عدن نيوز" الإخباري، أكدت المصادر وقوع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، إضافة إلى اندلاع الحرائق بأكثر من 20 سيارة كانت متواجدة في منطقة الحادث، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في محيط المحطة.



وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.

