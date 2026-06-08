الإثنين 2026-06-08 06:59 ص

اليمن يدخل على خط التصعيد بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

اليمن يدخل على خط التصعيد بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل
اليمن يدخل على خط التصعيد بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل
 
الإثنين، 08-06-2026 06:10 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أنه رصد صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، بعدما قصفت إسرائيل أهدافًا عسكرية في إيران.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه رصد "إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراضه".

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكانت إيران قد أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الهجوم جاء بتوجيهات من هيئة الاستخبارات العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات الجوية استهدفت مطار مهرآباد في طهران ومستودعًا لتخزين المسيّرات الانقضاضية.
 
 


gnews

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