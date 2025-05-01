الخميس 2025-05-01 11:10 ص
 

اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-  تتولى اليونان اعتبارًا من اليوم الخميس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أيار الحالي، خلفًا لفرنسا.اضافة اعلان


ويعقد رئيس المجلس، مندوب اليونان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إيفانجيلوس سيكريس، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، يُطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، لها حق النقض "الفيتو"، وهي:

فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمين تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى اليونان:

الجزائر، غويانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، الصومال، باكستان، وبنما.

بترا
 
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