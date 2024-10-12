 
السبت 2024-10-12 12:02 م
 

اليونان.. وصول أكثر من 230 مهاجرا عبر طريق جديد

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أثينا أمس الجمعة تسجيل وصول أكثر من 230 مهاجرا إلى اليونان على متن القوارب خلال يومين، عبر طريق جديد من شرق ليبيا.

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وأشارت إلى أن حوالي نصف هؤلاء المهاجرين جاؤوا عبر طريق جديد من شرق ليبيا، ويعد أطول وأكثر خطورة من طرق العبور الأكثر شيوعا من تركيا.

 

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إنه تم أمس الجمعة إنقاذ 75 مهاجرا انطلقوا من شرق ليبيا من قارب متداع معطل جنوب جزيرة كريت.

ويأتي وصول المهاجرين في الوقت الذي تستعد فيه اليونان لزيادة محتملة في تدفقات المهاجرين بسبب تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

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