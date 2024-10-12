اليونان.. وصول أكثر من 230 مهاجرا عبر طريق جديد

الوكيل الإخباري- أعلنت أثينا أمس الجمعة تسجيل وصول أكثر من 230 مهاجرا إلى اليونان على متن القوارب خلال يومين، عبر طريق جديد من شرق ليبيا.

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وأشارت إلى أن حوالي نصف هؤلاء المهاجرين جاؤوا عبر طريق جديد من شرق ليبيا، ويعد أطول وأكثر خطورة من طرق العبور الأكثر شيوعا من تركيا.