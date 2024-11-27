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اليونيسيف: الوضع الإنساني في غزة فظيع للغاية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 10:39 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مسؤولة الاتصال في اليونيسف للجزيرة ان الوضع الإنساني في غزة فظيع للغاية في ظل الطقس البارد.

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وأضاف "قلقون من زيادة أعداد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في غزة".

 
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