 
الجمعة 2024-10-18 04:02 م
 
 

"اليونيفيل" تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قواعدها عمدا

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 18-10-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن خمسا من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".

اضافة اعلان


وقال تيننتي: "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان؛ مما عرض قوات حفظ السلام للخطر"، واصفاً الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده بأنه "صادم".


وشدد على "ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية".


وأكد تيننتي العثور على استخدام محتمل لمادة الفوسفور الأبيض قرب إحدى القواعد. وقال: "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفوسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".


وأضاف أن "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة".

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من تسلم الجائزة

أخبار محلية الجامعة الأردنية في المرتبة التاسعة عربيا وفق تصنيف QS Arab 2025

أرشيفية

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

السنوار

فلسطين حماس تعلن رسميا استشهاد يحيى السنوار

أرشيفية

عربي ودولي "اليونيفيل" تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قواعدها عمدا

من المصدر

عربي ودولي السعودية تضبط 1.2 مليون حبة كبتاجون بعجانة رخامية في حالة عمّار

الزميل خلدون العوا

نعـي فـاضل الزميل خلدون العوا في ذمة الله

جانب من اللقاء

أخبار محلية الناصر: الإدارة العامة في الأردن تشهد تحولا جذريا

يحيى السنوار

فلسطين إصبع السنوار المقطوعة وساعته.. تساؤلات حول نهاية زعيم حماس



 


الأكثر مشاهدة