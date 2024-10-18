"اليونيفيل" تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قواعدها عمدا

الوكيل الإخباري- أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن خمسا من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".

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وقال تيننتي: "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان؛ مما عرض قوات حفظ السلام للخطر"، واصفاً الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده بأنه "صادم".



وشدد على "ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية".



وأكد تيننتي العثور على استخدام محتمل لمادة الفوسفور الأبيض قرب إحدى القواعد. وقال: "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفوسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".



وأضاف أن "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة".