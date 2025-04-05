اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

وقال ماندوليسي في بيان إن"اليونيفيل" تبقى "الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة"مؤكدا، "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".
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