السبت 2025-04-05 09:09 م
 

اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

اليونيفيل
اليونيفيل
 
السبت، 05-04-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت "اليونيفيل" أن"قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، جدد اليوم السبت، خلال جولة في جنوب لبنان، التزام اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني".

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وقال ماندوليسي في بيان إن"اليونيفيل" تبقى "الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة"مؤكدا، "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".

 
gnews

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