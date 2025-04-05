اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

الوكيل الإخباري- أعلنت "اليونيفيل" أن"قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، جدد اليوم السبت، خلال جولة في جنوب لبنان، التزام اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني".

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