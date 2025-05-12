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اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في جنوب لبنان

ارشيفية
اليونيفيل
 
الإثنين، 12-05-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أنها عثرت على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة في منطقة جنوب الليطاني منذ تشرين الثاني الماضي، وتمت إحالتها إلى الجيش اللبناني.

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وقالت "اليونيفيل"، في بيان، إن "أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام تابعين للقوة، من نحو 50 دولة، يواصلون العمل بشكل مستمر لرصد الوضع بشكل حيادي والإبلاغ عن أي انتهاكات للقرار 1701".


وأوضحت أنها تنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، وأن بعض الأنشطة يتم تنفيذها بالتعاون معه.

 
gnews

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