اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في جنوب لبنان

وقالت "اليونيفيل"، في بيان، إن "أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام تابعين للقوة، من نحو 50 دولة، يواصلون العمل بشكل مستمر لرصد الوضع بشكل حيادي والإبلاغ عن أي انتهاكات للقرار 1701".
وأوضحت أنها تنسق أنشطتها بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، وأن بعض الأنشطة يتم تنفيذها بالتعاون معه.
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