اليونيفيل تعرب عن قلقها من موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي العدائي

09:10 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الأربعاء، أن محيط أحد مواقعها لحفظ السلام في جنوب لبنان أصيب بنيران إسرائيلية مباشرة. اضافة اعلان





وأفادت اليونيفيل في بيان أن الحادث الذي وقع الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ اتفاق إسرائيل وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقال البيان: "تعرب اليونيفيل عن قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير" من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف البيان أن الأمر يتعلق "بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا" قرب الخط الأزرق.