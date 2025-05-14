اليونيفيل تعرب عن قلقها من موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي العدائي

وأفادت اليونيفيل في بيان أن الحادث الذي وقع الثلاثاء هو الأول من نوعه منذ اتفاق إسرائيل وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان: "تعرب اليونيفيل عن قلقها إزاء الموقف العدائي الأخير" من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق "بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها بالقرب من الخط الأزرق، بما في ذلك الحادث الذي وقع أمس حيث أصابت نيران مباشرة محيط موقع لليونيفيل جنوب قرية كفر شوبا" قرب الخط الأزرق.
-
أخبار متعلقة
-
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا في الصين وإيران
-
البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار
-
إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا
-
أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة
-
قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرياض
-
ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية
-
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين